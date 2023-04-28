Турецкий самолёт пятого поколения готовят к первому полёту

Военный самолёт пятого поколения MMU - один из самых амбициозных технологических проектов Турции, реализация которого продолжается активными темпами с участием 3 тысяч специалистов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Первый полёт MMU запланирован уже на текущий год.

В беседе с «Анадолу» главный конструктор MMU Эмре Йабан рассказал, что компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) начала работы над проектом в 2006 году и на сегодняшний день разработка находится на завершающей стадии.

По словам конструктора, ранее благодаря проекту другого отечественного самолета HÜRKUŞ разработчики накопили значительный опыт, в частности, в плане проектировки боевой машины, этапов работы и формирования инфраструктуры. Важным опытом стала также разработка вертолета - GÖKBEY и легкого штурмовика HÜRJET, констатировал Йабан.

Он отметил, что реактивный HÜRJET буквально на днях совершил свой первый полет. «Что касается MMU, то это по сути новый этап как для TUSAŞ, так и для авиастроения Турции в целом. Мы планируем сформировать отечественную базу военной авиации, с тем, чтобы летать на отечественных самолетах с системами, разработанными турецкими компаниями. Вот в чем значимость проекта самолета пятого поколения. На пути к серийному производству будет разработано 7 прототипов. Затем начнутся испытания систем, летные и наземные тестирования. Планируем осуществить первые поставки самолета в ВВС Турции уже к 2028 году», - сказал Йабан.

По его словам, каждый новый прототип самолета станет очередным этапом в сфере авиации: процесс будет осуществляться шаг за шагом, каждый прототип будет отличаться от предыдущего с учетом итогов испытаний.

При этом Йабан отметил сжатые сроки работы над проектом. «2028-й год - очень короткий срок, если ориентироваться на зарубежные аналоги. За этот период необходимо создать много прототипов и провести испытания», - сказал главный конструктор.

Он также объявил, что отечественный самолет MMU преподнесет сюрприз 1 мая.