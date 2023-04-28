Турция готова войти в рабочую группу при достижении соглашения по аммиакопроводу - Эрдоган

Турция готова принять участие в рабочей группе в случае достижения соглашения по аммиакопроводу Тольятти - Одесса.

Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в ходе телефонных переговоров, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Президент Эрдоган заявил, что придает большое значение продлению Черноморской зерновой инициативы. Президент Эрдоган выразил готовность [Турции] участвовать с межведомственной делегацией в рабочей группе, которая будет создана в случае достижения соглашения по аммиакопроводу", - сообщили журналистам в канцелярии президента Турции.