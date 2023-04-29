Доходы Турции от сферы туризма в I квартале выросли почти на треть

Доходы Турции от туризма в январе-марте 2023 года выросли на 32,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8 млрд 690 млн 505 тыс. долларов. Об этом сообщает Институт статистики Турции (TÜİK), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

При этом, 20,8 процента доходов пришлось на проживающих за рубежом турецких граждан, приезжающих на отдых на Родину. Поездки планировались как в индивидуальном порядке, так и через турагентства.

Расходы туристов на личные нужды в Турции в первом квартале года составили 7 млрд 503 млн 255 тыс. долларов, а на турпакеты - 1 млрд 187 млн 249 тыс. долларов.

Число туристов, выехавших из Турции в январе-марте, выросло на 26,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8 млн 181 тыс. 566 человек. Из них 20,4 процента или 1 млн 672 тыс. 332 человека - турецкие граждане, проживающие за рубежом.