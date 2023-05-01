Проекты, реализуемые Азербайджаном в Кахраманмараше, являются показателем отношений на основе принципа "одна нация, два государства" - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Проекты, реализуемые Азербайджаном в Кахраманмараше, являются показателем отношений на основе принципа "одна нация, два государства"

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заложен фундамент городка, который будет построен в Кахраманмараше. Наряду с 1 000 домов, здесь будут построены школы, мечети. Это является показателем того, что мы одна нация - два государства, - сказал он.

Отметим, что азербайджанское государство построит в пострадавшей от землетрясения провинции Кахраманмараш городок, состоящий из тысячи домов, школы, мечети и других инфраструктурных объектов. Планируется построить и сдать этот жилой комплекс в течение одного года.