Один человек погиб в результате оползня на шахте в Турции

БАКУ /Trend/ - Один человек погиб в результате оползня, произошедшего в наземной шахта в районе Сома турецкого города Маниса.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, в регион было направлено большое количество бригад жандармерии, пожарных, скорой помощи.

Один из четырех рабочих, оказавшихся заблокированными, погиб. Трое рабочих получили ранения и были госпитализированы.

Согласно информации, инцидент произошел около 21:00 по местному времени во время работ по добыче на шахте буроугольного карьера специального назначения.