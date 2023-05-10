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Один человек погиб в результате оползня на шахте в Турции

Турция Материалы 10 мая 2023 06:18 (UTC +04:00)
Один человек погиб в результате оползня на шахте в Турции

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БАКУ /Trend/ - Один человек погиб в результате оползня, произошедшего в наземной шахта в районе Сома турецкого города Маниса.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, в регион было направлено большое количество бригад жандармерии, пожарных, скорой помощи.

Один из четырех рабочих, оказавшихся заблокированными, погиб. Трое рабочих получили ранения и были госпитализированы.

Согласно информации, инцидент произошел около 21:00 по местному времени во время работ по добыче на шахте буроугольного карьера специального назначения.

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