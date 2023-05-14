Процесс голосования прошел без проблем - Высший избирательный совет Турции

БАКУ /Trend/ - Процесс голосования на президентских и парламентских выборах в Турции прошел без проблем.

Как передает Trend, об этом в воскресенье сказал председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер.

Отметим, что сегодня в Турции состоялось голосования на президентских и парламентских выборах.

Голосования началось в 08:00 по местному времени и завершилось в 17:00.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.