Турция выступает за хорошие отношения со всеми странами - Эрдоган

Турция продолжит курс на поддержание хороших отношений со всеми странами, так как это соответствует ее интересам.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в совместном эфире телеканалов CNN Türk и Kanal D, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства отметил, что позитивный настрой в политике Анкары в отношении России, США и других стран Запада, а также Китая не претерпит изменений и после выборов президента Турции.

“Нет лидера, на которого я был бы в обиде. Я веду переговоры со всеми ими. Когда вы отбрасываете одну страну, то проигрываете”, - сказал Эрдоган.

Президент Эрдоган приветствовал активное участие граждан Турции в прошедших в воскресенье в стране выборах. Он выразил надежду, что аналогичная атмосфера будет царить и во втором туре голосования 28 мая.

"Я хотел бы поблагодарить наших граждан за рекордный уровень участия. Это был блестящий фестиваль демократии, достойный Турции. Возможно ему нет равных в мире. Явка составила около 90%", - сказал Эрдоган.

Президент Эрдоган отметил и высокую явку турецких избирателей за рубежом, заявив, что ожидает того же и во втором туре.

Турецкий лидер сообщил также, что посетит пострадавшие от землетрясений регионы в эти выходные. По словам Эрдогана, запланированы его встречи с пострадавшими в результате стихийного бедствия.