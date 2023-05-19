Высший избирательный совет Турции обнародовал результаты проведенных 14 мая выборов

БАКУ /Trend/ - Высший избирательный совет Турции обнародовал окончательные результаты выборов, проведенных в стране 14 мая.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации "Resmi Gazete".

Согласно итоговому результату голосования 14 мая на президентских выборах, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, Синан Оган - 5,17%, Мухаррем Индже - 0,43% голосов.

Отметим, что ранее обнародованные результаты были следующими: Президент Турции, глава Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган - 49,50% голосов, кандидат от Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу - 44,89 %, кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган - 5,17%, кандидат от партии "Мемлекет" Мухаррем Индже - 0,44% голосов.

Напомним, что на президентских выборах 14 мая кандидаты набрали менее 50% голосов, поэтому 28 мая в Турции пройдет второй тур президентских выборов.

В Турции было установлено более 191 000 урн для голосования и зарегистрировано 60 697 843 избирателя. Около 5 миллионов из них проголосовали впервые.