В Турции обсудили действия Швеции в связи со вступлением в НАТО

БАКУ /Trend/ - Во время четвертого заседания Постоянного совместного механизма Турция-Финляндия-Швеция, которое состоялось в среду в Анкаре, были обсуждены действия Швеции, связанные с выполнением обязательств, предусмотренных Трехсторонним меморандумом.

Как передает Trend, об этом сообщили в Управлении по связям Администрации Президента Турции.

Согласно информации, в состав турецкой делегации, возглавляемой главным советником Президента послом Акифом Чагатаем Кылычем и заместителем министра иностранных дел послом Бураком Акчапаром, входили представители внешнеполитического ведомства, МВД, министерства обороны и юстиции, а также Национальной разведывательной организации.

В ходе заседания были обсуждены действия Швеции в рамках обязательств, предусмотренных Трехсторонним меморандумом. Был осуществлен обмен мнениями о мерах, предпринимаемых Швецией в области борьбы с терроризмом в соответствии с новым законодательством, действующим в Швеции с 1 июня 2023 года. Также был обсужден прогресс в выполнении обязательств, установленных в рамках Трехстороннего меморандума.

Участники заседания подчеркнули важность Постоянного совместного механизма и согласились продолжить работу над последующими конкретными шагами.

Отметим, что постоянный совместный механизм был создан после подписания Турцией, Финляндией и Швецией Трехстороннего меморандума 28 июня 2022 года в Мадриде на саммите НАТО.