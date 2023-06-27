Турция занимает первое место по объему инвестиций в Черногорию - Фидан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, выступил на открытии Черногорско-турецкой торговой палаты в Черногории, где он принимал участие в саммите Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SEECP), передает Trend.

Хакан Фидан, заявил, что экономическая мощь страны является одним из ключевых элементов национальной безопасности и благосостояния. Он подчеркнул, что правительство Турции всегда будет поддерживать предпринимателей во всех сферах и намерено расширить количество дипломатических представительств во всем мире.

Он подчеркнул исторические, гуманитарные, политические и культурные связи между Турцией и Черногорией, отметив, что эти связи укрепляются и в сфере экономики.

Фидан сообщил, что общий объем инвестиций Турции в экономику Черногории составляет 344 миллиона евро, что делает Турцию лидером по объему прямых иностранных инвестиций в стране. Он также отметил, что объем двусторонней торговли превысил 200 миллионов долларов в прошлом году и выразил надежду на достижение целевого объема в 250 миллионов долларов к концу текущего года.

Фидан также сообщил, что Turkish Airlines (THY) увеличит число еженедельных рейсов в Черногорию с 14 до 17, перевозя более 100 тысяч туристов из разных стран. Кроме того, Pegasus Airlines начнет полеты в Черногорию с 19 июля.

Министр подчеркнул, что активизация Черногорско-турецкой торгово-промышленной палаты будет способствовать укреплению двусторонних торгово-экономических отношений между Турцией и Черногорией и пожелал успехов в их работе.