Рост валютных резервов за неделю в Турции достиг рекордной отметки

БАКУ /Trend/ - В течение прошлой недели международные валютные резервы Турции увеличились на $8,5 млрд, достигнув исторического максимума.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр финансов Турции Мехмет Шимшек, передает Trend.

Министр заявил, что правительство страны ускорит усилия по увеличению валютных запасов. Он отметил, что аналитические данные Центробанка Турции подтверждают рост чистых валютных резервов на $8,5 млрд, что является наибольшим еженедельным приростом в истории.

Министр также сообщил, что страна будет постепенно возвращаться к рациональной экономической политике и активно работать над обеспечением дополнительных внешних источников для укрепления резервов. Кроме того, будут предприняты меры для привлечения инвестиций на основе турецкой лиры.