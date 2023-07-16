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В Турции рассчитывают на продление зерновой сделки

Турция Материалы 16 июля 2023 23:02 (UTC +04:00)
В Турции рассчитывают на продление зерновой сделки

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турецкие власти надеются на продление черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом сообщил в воскресенье вице-президент Джевдет Йылмаз, передает Trend.

Он подчеркнул, что работа по продлению соглашения на новый срок продолжается, и планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию может помочь в этом вопросе. Йылмаз выразил надежду на положительные результаты.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также упоминал о возможности визита своего российского коллеги в Турцию в августе.

Джевдет Йылмаз отметил, что усилия президента Реджепа Тайипа Эрдогана по достижению стамбульских договоренностей высоко оцениваются всеми. Эти усилия оказали влияние не только на две страны, но и на весь мир. Он также подчеркнул, что без таких договоренностей цены на продовольствие в мире были бы существенно выше.

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