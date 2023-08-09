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Совбез Турции обсудит Украину, Сирию и Ирак

Турция Материалы 9 августа 2023 02:23 (UTC +04:00)
Совбез Турции обсудит Украину, Сирию и Ирак

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 9 августа состоится заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, которое будет проводиться под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend.

Планируется, что встреча пройдет в Президентском комплексе в Анкаре и будет посвящена обсуждению вопросов стратегической, региональной и национальной безопасности. Основное внимание будет уделено контртеррористическим операциям Вооруженных сил Турции, проводимым на севере Ирака и Сирии.

Заседание также предполагает рассмотрение вопросов, связанных с охраной границ страны, включая операции против различных террористических организаций, в том числе PПK/PYD/YPG и FETÖ.

Ожидается, что члены Совбеза Турции также обсудят ситуацию вокруг российско-украинского конфликта. Предполагается обмен мнениями о развитии ситуации в зерновом коридоре и усилиях Турции по достижению мира, устойчивого прекращения огня и предоставлению гуманитарной помощи.

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