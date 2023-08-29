На очередном фестивале TEKNOFEST будет продемонстрирован самолет KAAN

БАКУ /Trend/ - На очередном фестивале TEKNOFEST будет продемонстрирован боевой самолет KAAN, созданный турецкой аэрокосмической компанией (TUSAŞ).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал директор TUSAŞ Темель Котиль.

По его словам, ожидается, что KAAN совершит свой первый полет в конце 2023 года

"Кроме того, близятся сертификационные работы в связи с вертолетом GÖKBEY. Планируется подписание договоров купли-продажи на миллиард долларов с зарубежными странами", - подчеркнул он.

Отметим, что завтра в Анкаре откроется фестиваль TEKNOFEST, посвященный 100-летию образования Турецкой Республики.