Анкара принимает фестиваль TEKNOFEST

БАКУ /Trend/ - В 100-ю годовщину образования Турецкой Республики фестиваль TEKNOFEST пройдет в Анкаре с 30 августа по 3 сентября на территории аэропорта Этимесгут, передает Trend.

В рамках фестиваля в Анкаре будут организованы всевозможные мероприятия, в том числе авиашоу, технологические конкурсы, церемонии награждения, сценические постановки, мастер-классы, научные шоу, образовательные семинары, полеты и другие виды активности.

TEKNOFEST — это также шанс для сотен тысяч интересующихся технологиями молодых людей воплотить в жизнь свои мечты, участвуя в различных конкурсах.

В нынешнем году на участие в технологических соревнованиях TEKNOFEST 2023 подали заявки более 333 тысяч команд и свыше 1 миллиона участников.