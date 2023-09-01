Турция занимает второе место по темпам роста экономики в ОЭСР

БАКУ /Trend/ - Благодаря росту ВВП в 3,8 процентов во втором квартале 2023 года Турция заняла второе место по данному показателю в рейтинге стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и третье среди стран «Большой двадцатки» (G20), передает Trend.

Наибольший экономический рост среди стран ОЭСР зафиксирован в Коста- Рике. ВВП этой страны во втором квартале текущего года достиг 5,1 процента. Далее следуют Турция - 3,8 процента и Мексика - 3,5 процента.

Наибольший экономический рост среди стран G20 зафиксирован в Китае - 6,3 процента. Далее следуют Индонезия - 4,9 процента и Турция - 3,8 процента.