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Турция занимает второе место по темпам роста экономики в ОЭСР

Турция Материалы 1 сентября 2023 04:43 (UTC +04:00)
Турция занимает второе место по темпам роста экономики в ОЭСР

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Благодаря росту ВВП в 3,8 процентов во втором квартале 2023 года Турция заняла второе место по данному показателю в рейтинге стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и третье среди стран «Большой двадцатки» (G20), передает Trend.

Наибольший экономический рост среди стран ОЭСР зафиксирован в Коста- Рике. ВВП этой страны во втором квартале текущего года достиг 5,1 процента. Далее следуют Турция - 3,8 процента и Мексика - 3,5 процента.

Наибольший экономический рост среди стран G20 зафиксирован в Китае - 6,3 процента. Далее следуют Индонезия - 4,9 процента и Турция - 3,8 процента.

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