Азербайджанская спортсменка завоевала в Турции серебряную медаль

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Сивас проходит чемпионат Балкан по легкой атлетике среди спортсменов в возрасте до 18 лет.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, азербайджанская бегунья Илаха Гулиева успешно выступила в забеге на 400 метров. Пробежав дистанцию за 56,54 секунды, Илаха Гулиева стала второй и завоевала серебряную медаль.

Другая азербайджанская спортсменка, Сакина Гаджизаде, принимавшая участие в соревнованиях по толканию ядра, показала результат 13,85 метра, что позволило ей обновить рекорд Азербайджана среди юниоров и занять на чемпионате в Турции 7-е место.