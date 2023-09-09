БАКУ /Trend/ -Турция приветствует решение об избрании Африканского союза постоянным членом G20.

Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, передает Trend.

МИД Турции подчеркнул, что страна, являясь стратегическим партнером Африканского союза, предпримет все необходимые шаги для укрепления представительства Африки на мировых платформах.

В МИД Турции также подчеркнули свою намеренность продолжать поддерживать Африку, чтобы помочь ей занять заслуженное место в международной системе.