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Турция приветствует решение об избрании Африканского союза постоянным членом G20

Турция Материалы 9 сентября 2023 21:55 (UTC +04:00)
Турция приветствует решение об избрании Африканского союза постоянным членом G20

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ -Турция приветствует решение об избрании Африканского союза постоянным членом G20.

Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, передает Trend.

МИД Турции подчеркнул, что страна, являясь стратегическим партнером Африканского союза, предпримет все необходимые шаги для укрепления представительства Африки на мировых платформах.

В МИД Турции также подчеркнули свою намеренность продолжать поддерживать Африку, чтобы помочь ей занять заслуженное место в международной системе.

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