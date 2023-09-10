БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел ряд встреч на полях саммита G20 в Индии, передает Trend.

На встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммедом бин Зайдом аль-Нахайяном были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и ОАЭ, шаги для развития текущих сфер сотрудничества, а также региональные и международные вопросы.

Далее турецкий лидер провел встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой.

В ходе встречи, которая проходила в закрытом для прессы режиме, стороны обсудили шаги, которые могут быть предприняты для дальнейшего развития турецко-бразильских связей. Кроме того, состоялся обмен мнениями по региональной и глобальной проблематике, касающейся обеих стран.

Эрдоган пожелал успехов Бразилии, которая в следующем году будет председательствовать в G20.

Президент Турции также провел встречу с лидерами стран группы МИКТА, в которую входят Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция и Австралия.