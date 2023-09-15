В Турции обнаружен новый штамм коронавируса

БАКУ/Trend/- В Турции 9 человек заразились вирусом "Эрис" - новой версией омикронного штамма коронавируса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Он отметил, что "Эрис" выявлен у людей, имеющих контакты за рубежом.

"Это не повод для беспокойства. Подобная ситуация существует и в других странах, и у нас это тоже должно было произойти", - добавил Коджа.

Напомним, что в феврале этого года был зафиксирован новый штамм коронавируса EG.5 ("Эрис"). Это новый подвариант штамма "омикрон", распространившийся в 51 стране и отличающийся высокой заразностью. Администрация Президента США уже призвала американцев прививаться от COVID-19, а в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Джорджия начинают вводить обязательный масочный режим.