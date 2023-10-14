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Реализация проекта Зангезурского коридора станет важным шагом для стран вдоль Среднего коридора - министр Турции

Турция Материалы 14 октября 2023 23:05 (UTC +04:00)
Реализация проекта Зангезурского коридора станет важным шагом для стран вдоль Среднего коридора - министр Турции

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Реализация проекта Зангезурского коридора станет важным шагом для всех стран вдоль Среднего коридора.

Как передает Trend, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"Реализация проекта Зангезурского коридора, который обеспечит прямые железнодорожные и автомобильные перевозки между Турцией и Азербайджаном, станет важным шагом для всех стран вдоль Среднего коридора. Проект железной дороги Карс-Нахчыван, который будет реализован в рамках этого коридора, соединит через Нахчыван всю Европу с Ираном, Азербайджаном, Туркменистаном и Пакистаном", - отметил министр.

Министр заявил, что под руководством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана началась новая эра в развитии ж/д транспорта в стране, и железнодорожная сеть увеличилась до 14 тысяч километров.

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