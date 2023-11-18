Турция сыграла значимую роль в поставке украинского зерна на мировые рынки - Шольц

БАКУ /Trend/ - Турция сыграла активную и значимую роль в обеспечении поставок украинского зерна на мировые рынки.

Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend.

Шольц выразил признательность Эрдогану за его личный вклад в реализацию Черноморской зерновой инициативы, отметив, что Турция выполнила важную посредническую роль

В тоже время канцлер Германии выразил сожаление по поводу выхода России из "зерновой сделки".