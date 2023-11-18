Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Стамбул готовится к приближению урагана

Турция Материалы 18 ноября 2023 21:46 (UTC +04:00)
Стамбул готовится к приближению урагана

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Ураганный ветер скоростью до 110 км/ч прогнозируется в воскресенье в Стамбуле. Об этом заявил губернатор турецкого мегаполиса Давут Гюль, передает Trend.

"Осадки в Стамбуле продолжатся в воскресенье. Ветер станет сильнее в северной и северо-западных частях города и местами может достигать силы урагана (90-110 км/ч)", - говорится в сообщении губернатора в соцсети X.

В свою очередь мэр Стамбула Экрем Имамоглу отметил, что власти города приняли необходимые меры на случай возникновения ЧП, вызванных непогодой.

По прогнозам синоптиков, холодный фронт, который пришел с Балкан, ожидается в Стамбуле до понедельника.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости