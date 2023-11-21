Турция продолжит покупать у Алжира по 4,4 млрд куб. м СПГ ежегодно

БАКУ /Trend/ - Турция в течение трех ближайших лет продолжит покупать у Алжира по 4,4 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает Trend.

"Подписав соглашение между турецкой нефтегазовой компанией Bota и алжирской национальной нефтегазовой компанией Sonatrach мы продлили срок действия двусторонних договоренностей об импорте СПГ, которые действуют с 1988 года, еще на три года. В течение этого периода Турция продолжит закупать в Алжире 4,4 млрд куб. м СПГ ежегодно", - написал он в соцсети Х.