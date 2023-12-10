В Турции уничтожено более семидесяти укрытий террористов

БАКУ /Trend/ - В Турции проведена антитеррористическая операция "Герои-33".

Об этом в соцсети X написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передает Trend.

Министр сообщил, что операция была проведена в 12 провинциях и направлена на уничтожение различного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые скрывали террористы в убежищах.

Отмечается, что в результате операции было разрушено 78 укрытий и захвачено большое количество боеприпасов для противотанкового оружия, боеприпасов для гаубиц и пушек, а также противотанкового оружия.