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Турция переживает самый успешный период в борьбе с терроризмом – министр

Турция Материалы 14 декабря 2023 04:25 (UTC +04:00)
Турция переживает самый успешный период в борьбе с терроризмом – министр

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Турция переживает наиболее успешный период в борьбе с терроризмом как внутри страны, так и за ее пределами. Сепаратистская террористическая организация внутри страны доведена до уничтожения. Террористический коридор, который хотели создать на границах Турции, разрушен.

Как передает Trend, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время своего выступления в Великом национальном собрании Турции.

Министр отметил, что с начала этого года силами безопасности Турции нейтрализовано 2 тысячи 67 террористов.

Отметив, что борьба Турции с террористической организацией FETÖ продолжается полным ходом, министр сказал, что с 15 июля 2016 года из рядов ВС Турции были исключены 23 тысячи 971 человек из-за связи с FETÖ.

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