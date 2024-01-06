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ВВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака

Турция Материалы 6 января 2024 21:00 (UTC +04:00)
ВВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турецкие ВВС уничтожили 15 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака в ходе воздушной операции, проведенной в субботу.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

"Воздушная операция проведена 6 января на севере Ирака в районах Метина, Гара, Хакурк, Кандиль и Асос. В результате уничтожено 15 целей (убежища, укрытия склады), используемые террористической организацией, и значительное число находившихся в них боевиков", - говорится в сообщении.

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