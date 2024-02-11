Конгресс США одобрил соглашение с Турцией по истребителям F-16

БАКУ /Trend/ - Конгресс США принял решение одобрить соглашение с Турцией о продаже 40 новых истребителей F-16 и модернизации существующих истребителей F-16.

Как передает Trend, об этом сообщило посольство США в Турции в соцсети X.

Посол США Джеффри Флейк отметил, что одобрение Конгрессом на этой неделе покупки Турцией 40 новых и 79 модернизированных истребителей F-16 является большим шагом вперед.

"Турецкий парк F-16 имеет решающее значение для сил НАТО в обеспечении будущей оперативной совместимости между союзниками", - сказал он.