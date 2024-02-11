Эрдоган посетит ОАЭ и Египет

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совершить официальные визиты в Объединенные Арабские Эмираты 12-13 февраля и Египет 14 февраля, передает Trend.

Эрдоган примет участие во Всемирном правительственном саммите на тему "Формирование правительств будущего", который состоится в Дубае 13 февраля.

Саммит соберет представителей государственных и правительственных структур различных стран, международных организаций, частного сектора, научных и деловых кругов, гражданского общества, аналитических центров и СМИ.

Ожидается, что в рамках саммита президент Турции проведет двусторонние встречи со своими коллегами из других стран-участниц.

Запланированы переговоры Эрдогана с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В Каире переговоры президента Турции будут фокусироваться на шагах, которые следует предпринять для развития отношений между Турцией и Египтом, а также на активизации механизмов двустороннего сотрудничества на высоком уровне.