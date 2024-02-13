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На золотом руднике в Турции произошел обвал породы (ВИДЕО)

Турция Материалы 13 февраля 2024 23:17 (UTC +04:00)
На золотом руднике в Турции произошел обвал породы (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В районе Илич провинции Эрзинджан в Турции на обширной территории, где расположен золотой рудник, произошел оползень.

Как передает Trend, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Сообщается, что девять из 667 рабочих, находившихся на руднике во время инцидента, пропали без вести. Предполагается, что они остались под землей. В поисково-спасательных работах, проводимых на территории, задействованы 400 человек и более 40 единиц техники.

В связи с происшествием начато расследование.

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