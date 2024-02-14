Турецкая "Pegasus Airlines" начнет взимать доплату за ручную кладь

БАКУ /Trend/ - "Pegasus Airlines" теперь начнет взимать дополнительную плату за ручную кладь у пассажиров эконом-класса, передает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным, отмечается, что хотя официальных заявлений от лоукостера о нововведениях не поступало, изменения уже отражены в разделе с информацией о ручной клади на английской версии сайта.

Также отмечается, что Pegasus внедрит новый тариф под названием "Light", который будет доступен только для международных рейсов. По этому тарифу пассажиры смогут взять с собой в салон только небольшую сумку, которая поместится под сиденье. Вес сумки не должен превышать три килограмма, а ее размеры не должны превышать 40x30x15 см. Сумку будет запрещено размещать на багажной полке, ее можно будет поместить только под сиденьем впередистоящего кресла.

Пассажиры, которые приобрели билеты ранее, не будут обязаны доплачивать за багаж, поскольку ранее не существовал тариф "Light", который предусматривал бы дополнительную плату за провоз клади на полке, включенный в стоимость по умолчанию.

Однако, также были внесены изменения в остальные тарифы. Ранее в самом доступном "Basic" тарифе предусматривалось одно место для ручной клади размерами 55x40x20 см без ограничений по весу, теперь же введен лимит веса - не более 8 кг, при сохранении прежних габаритов.

Кроме того, согласно информации, опубликованной в турецких СМИ, "Pegasus" введет квоту на провоз ручной клади в багажных полках, например, ограничение в 50 единиц для А321. Приоритет будет отдан пассажирам, выбирающим более дорогие тарифы, в которые уже включено место на полке. Если пассажир с билетом по тарифу "Light" прибудет с кладью, которую нужно поместить на полку, ему придется выплатить штраф в размере 50 евро.

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