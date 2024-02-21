Объем товарооборота между Турцией и Албанией достигнет 2 млрд долларов - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Эрдоган и премьер-министр Албании Эди Рама провели совместную пресс-конференцию после окончания первого заседания Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Албания, а также церемонии подписания соглашений между двумя странами, передает Trend.

Отметив, что подписанные соглашения еще больше укрепили договорную основу сотрудничества, президент Эрдоган заявил: «Мы увеличили объем нашей торговли до 1 миллиарда долларов и поставили новую цель - 2 миллиарда долларов. Я верю, что мы достигнем этой цифры в короткие сроки благодаря усилиям нашего частного сектора».

По словам президента, Турция входит в пятерку крупнейших иностранных инвесторов в Албании с инвестициями, достигающими 3,5 миллиарда долларов. Более 600 турецких компаний обеспечивают работой свыше 15 тысяч албанских граждан и поддерживают экономику страны.