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Эрдоган может встретиться с Зеленским

Турция Материалы 22 февраля 2024 02:16 (UTC +04:00)
Эрдоган может встретиться с Зеленским

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может встретиться главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встрече обсудят украинский конфликт. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, сообщает турецкий телеканал TRT World, передает Trend.

Президент Турции получил приглашение во время визита в Анкару главы албанского кабмина. Тот сообщил Эрдогану, что в ближайшие дни пройдет встреча на высоком уровне с президентом Зеленским в рамках саммита стран Юго-Восточной Европы. Турецкий лидер принял это приглашение, заявил Рама.

В январе Эрдоган в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил о готовности Анкары стать посредником и провести мирные переговоры с Россией для достижения мира на Украине.

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