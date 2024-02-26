Турция достигает исторических успехов в оборонпроме - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продукция турецкого оборонного комплекса пользуется высоким спросом на международном рынке вооружений, а БПЛА местного производства обеспечивают защиту воздушного пространства 34 стран, передает Trend.

Эрдоган также объявил о планах строительства еще одного сегмента отечественного авианосца и о подготовке военно-морских сил в этом направлении.

Он подчеркнул, что растущий авторитет Турции на мировой арене подтверждается ее мощной оборонной промышленностью, что приводит к сокращению зависимости от импорта в этой сфере и увеличению влияния страны в различных регионах мира.

Президент отметил, что страна перешла от полной зависимости от иностранных поставок в оборонной сфере к разработке собственного оружия и технологий, включая производство оружия для вооруженных сил, инвестирование в новейшие технологии, такие как беспилотные летательные аппараты.

Он подчеркнул, что проекты, начатые много лет назад, теперь превратились в танки, корабли, ракеты и другое вооружение.