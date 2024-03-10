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Турецкая армия нейтрализовала 11 террористов на севере Ирака и Сирии

Турция Материалы 10 марта 2024 21:23 (UTC +04:00)
Турецкая армия нейтрализовала 11 террористов на севере Ирака и Сирии

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - ВС Турции нейтрализовали 11 членов террористической организации РПК/YPG на севере Ирака и Сирии, говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, передает Trend.

В сообщении отмечается, что 10 боевиков были уничтожены в ходе антитеррористической операции ВС Турции под кодовым названием Pençe-Kilit («Коготь-Замок») на севере Ирака.

Еще один террорист был нейтрализован в районе операции «Щит Евфрата», проводимой турецкими военными на севере Сирии.

В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы Турции будут продолжать решительную борьбу с террористами.

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