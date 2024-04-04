В Турции задержаны лица, пытавшиеся нарушить общественную стабильность

БАКУ /Trend/ - В различных регионах Турции, включая город Ван, задержаны 340 человек, которые пытались подорвать общественную стабильность, проводя незаконные акции от имени сепаратистской террористической организации.

Об этом сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая, сообщает в четверг Trend.

Согласно информации, операция под кодовым названием "Боздоган-20" проводилась в 14 провинциях Турции.

Сообщается, что задержанные проводили незаконные уличные акции, перекрывая дороги мусорными баками и автомобильными шинами, закидывали камнями сотрудников сил безопасности, оказывая им сопротивление, выкрикивали лозунги в поддержку террористической организации, а также вели пропаганду террористической организации в социальных сетях.

Установлено, что ранее они действовали в составе сепаратистской террористической организации и находились в розыске.

Отметим, что в связи с неопределенностью результатов выборов в органы местного самоуправления в муниципалитете Ван Беюкшехер, на протяжении последних двух дней предпринимались попытки подорвать общественную стабильность.

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