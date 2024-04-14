Хакан Фидан обсудил с Блинкеном текущую ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Trend, в ходе беседы обсуждалась текущая ситуация в регионе после нападения Ирана на Израиль.

Хакан Фидан выразил обеспокоенность возможностью расширения и распространения кризиса в регионе.

Он отметил, что с момента начала израильско-палестинского конфликта Турция неоднократно заявляла, что это несет в себе риск перерастания в региональный конфликт, и говорил, что это столкновение лежит в основе проблемы.

Хакан Фидан подчеркнул необходимость срочного объявления прекращения огня и непрерывной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Он напомнил, что в противном случае возможно нарастание конфликта.