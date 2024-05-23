Стамбул примет два финальных матча УЕФА

БАКУ /Trend/ - Финалы Лиги Европы УЕФА 2026 года и Лиги конференций УЕФА 2027 года пройдут в Стамбуле. Об этом заявил член исполнительного совета УЕФА Сервет Ярдымджы, передает Trend.

На заседании Исполнительного совета УЕФА, прошедшем в Дублине с участием Сервета Ярдымджы, было решено, что финал Лиги Европы УЕФА 2026 года состоится на стадионе «Тюпраш», домашней арене клуба «Бешикташ». Стадион для финала Лиги конференций УЕФА 2027 года будет выбран позже.

Стадион «Тюпраш» примет финальный турнир УЕФА во второй раз. В 2019 году здесь, тогда известном как «Vodafone Park», состоялся финальный матч Суперкубка УЕФА между английскими клубами «Ливерпуль» и «Челси».