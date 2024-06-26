Любые попытки нанесения ущерба Турции будут решительно пресекаться - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Современные вызовы заставляют Турцию бороться с преступностью на множестве фронтов. Об этом заявил Президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед 2 366 выпускниками Полицейской академии в районе Гельбаши в Анкаре, передает Trend.

Он отметил, что в борьбе с преступностью используются новейшие разработки турецкого военно-промышленного комплекса, что ограничивает действия террористических организаций и препятствует притоку новых боевиков.

"Летом будут проведены новые, более масштабные операции, нацеленные на значительные результаты в борьбе с терроризмом", — заявил Эрдоган.

Президент также указал на угрозу, исходящую от террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ). По его словам, за последний год проведено 5 827 операций, в рамках которых задержаны 9 350 подозреваемых в связях с FETÖ.

"Благодаря совместным усилиям разведслужб и правоохранительных органов, за год в Турции была выявлена и пресечена деятельность 603 организованных преступных групп, часть из которых имела международные связи", — сообщил Эрдоган.

Он подчеркнул, что любые попытки нанести ущерб экономике, туризму, торговле и общественной дипломатии Турции будут решительно пресекаться.