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Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России

Турция Материалы 28 марта 2025 14:19 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России
Фото: Пресс-служба Президента России

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на канцелярию президента Турции.

Согласно информации, стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также важные региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что Турция внимательно следит за процессом, направленным на прекращение военных действий между Россией и Украиной, и выразил готовность оказать всестороннюю поддержку, включая организацию мирных переговоров.

Турецкий лидер подчеркнул важность взаимодействия с Россией по вопросу Сирии.

"Это имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе",- подчеркнул Р.Т.Эрдоган.

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