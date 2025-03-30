Арестован мужчина, подозреваемый в распространении ложной информации против Турции

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле задержан репортер издания Dagens ETC Кай Йоаким Медин, обвиняемый в распространении ложной информации против Турции и тесных связях с террористической организацией РПК. Гражданин Швеции, разыскиваемый по обвинениям в «членстве в вооруженной террористической организации» и «оскорблении президента», был арестован в аэропорту Стамбула 27 марта.

Как передает Trend, Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции выступил с заявлением по поводу его ареста.

Сообщается, что его задержание не связано с его журналистской деятельностью.

Отмечается, что Медин принимал роль в демонстрации модели президента Турции вместе с участниками акции в поддержку РПК/ССК в Стокгольме 11 января 2023 года. Прокуратура Анкары начала расследование инцидента 13 января и установила личность 15 подозреваемых, включая Медина.