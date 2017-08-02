США могут отказаться от визовой лотереи

2 августа 2017 21:21 (UTC+04:00)

Предложенный президентом США Дональдом Трампом иммиграционный законопроект RAISE предусматривает отказ от визовой лотереи, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Белого дома.

"Законопроект RAISE упраздняет устаревшую систему визовой диверсификационной лотереи, которая служит сомнительным экономическим и гуманитарным интересам", — говорится в заявлении.

Программа Diversity Visa проводится с 1990 года и каждый год отбирает 55 тысяч иммигрантов. Для получения визы необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка, а также обосновать отсутствие намерения "сидеть на шее" у государства в США. В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно. В этом году это Бангладеш, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Гаити, Доминиканская Республика, Индия, Канада, КНР, Колумбия, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, Сальвадор, Филиппины, Южная Корея и Ямайка. Уроженцы России не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год, но с тех пор эмиграция из РФ в США снизилась, и россияне вновь получили возможность участия.

Azernews Newspaper
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