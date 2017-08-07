Тиллерсон выразил желание сотрудничать с Россией

7 августа 2017 07:35 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что хочет сотрудничать с Россией, а обрывать все связи из-за разногласий бессмысленно, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, Тиллерсон заявил, что США смотрят на отношения с Россией с прагматизмом и могут сотрудничать для разрешения проблем.

Как в свою очередь передает агентство Франс Пресс, Тиллерсон уведомил российского коллегу Сергея Лаврова, что якобы вмешательство России в выборы президента США создало "серьезное недоверие" между двумя странами.

Azernews Newspaper
Новости категории
В США не менее 30 человек пострадали из-за торнадо
США 04:32
На химическом заводе в Калифорнии возник пожар
США 03:01
Санкции США против России усилят важность «Южного газового коридора» - эксперт
Энергетика 6 августа 14:15
Постпред США при ООН рассказала о целях встречи Тиллерсона и Лаврова
США 6 августа 06:03
Трамп заявил, что напряженно работает во время отпуска
США 6 августа 04:35
В США произошел взрыв возле мечети
США 5 августа 19:21
Цены на американскую нефть: итоги недели 31 июля - 4 августа
Энергетика 5 августа 13:18
Американская нефть 4 августа подорожала
Энергетика 5 августа 12:03
CША запустили процесс выхода из Парижского соглашения по климату
США 5 августа 12:00
Трамп и Макрон обсудили по телефону урегулирование в Сирии и Ираке
США 5 августа 02:55
СМИ заподозрили Трампа в попытке уклониться от налогов
США 4 августа 22:28
Европа может ускорить процесс финансирования проектов "Южный газовый коридор"
Экономика 4 августа 17:10
США ликвидировали командира радикальной группировки "Аш-Шабаб" в Сомали
США 4 августа 14:58
Цены на американскую нефть 3 августа снизились
Энергетика 4 августа 10:19
В Сан-Франциско неизвестный открыл стрельбу в парке
США 4 августа 06:18
Сенат утвердил Кей Бейли Хатчисон новым постпредом США при НАТО
США 4 августа 04:41
Трамп пока не планирует телефонный разговор с Путиным
США 3 августа 23:24
Siemens выиграла тендер на строительство ветряных электростанций в Турции
Бизнес 3 августа 15:15