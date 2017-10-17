КНДР готова отказаться от ядерного оружия только после США

КНДР поддерживает идею полного запрета ядерного оружия в мире, однако намерена сохранять свой арсенал, пока им обладают США, заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен, передает РИА Новости.

Он также отверг возможность переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.

Выступая на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, северокорейский дипломат высказался в поддержку принятой в июле Конвенции о полном запрете ядерного оружия, а также отметил неприятие документа США. "КНДР последовательно поддерживает полное уничтожение ядерного оружия и усилия по денуклеаризации всего мира. Однако пока США, которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерные оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению", - заявил Ким Ин Рен.