Трамп рассматривает пять кандидатур на должность главы ФРС

18 октября 2017 04:53 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает пять кандидатур на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) страны, пишет ТАСС.

Выступая во вторник на совместной с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом пресс-конференции в Белом доме, глава администрации США заявил, что выбирает "среди тех пяти", имена которых упоминались в публикациях американской печати на эту тему. "Честно говоря, мне нравятся все они", - сказал Трамп, когда у него поинтересовались, есть ли среди этих претендентов на должность руководителя ФРС фаворит. При этом американский лидер пообещал, что решение по данному кадровому вопросу он примет в ближайшее время.

Как передало ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники, Трамп собирается объявить о назначении нового главы ФРС перед тем, как отправится в свое первое турне по странам Азии, запланированное на 3-14 ноября. Согласно этим сведениям, Трамп рассматривает пять кандидатов. В их число входят нынешний руководитель ФРС Джанет Йеллен, директор Национального экономического совета США Гэри Кон, член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш, а также экономист Станфордского университета Джон Тейлор. Президент уже провел консультации практически со всеми кандидатами. В четверг Трамп планирует встретиться с Йеллен.

20 сентября Йеллен рассказала, что собирается продолжить выполнять свои обязанности до окончания срока полномочий - 3 февраля 2018 года. Выдвинутую президентом кандидатуру ее сменщика должен одобрить Сенат Конгресса США.

ФРС, созданная на основании закона о Федеральном резерве от 23 декабря 1913 года, реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главной целью при этом является достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. ФРС объединяет 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах. Совет управляющих ФРС состоит из семи человек и является руководящим органом организации.

Azernews Newspaper
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