Трамп рассматривает пять кандидатур на должность главы ФРС

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает пять кандидатур на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) страны, пишет ТАСС.

Выступая во вторник на совместной с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом пресс-конференции в Белом доме, глава администрации США заявил, что выбирает "среди тех пяти", имена которых упоминались в публикациях американской печати на эту тему. "Честно говоря, мне нравятся все они", - сказал Трамп, когда у него поинтересовались, есть ли среди этих претендентов на должность руководителя ФРС фаворит. При этом американский лидер пообещал, что решение по данному кадровому вопросу он примет в ближайшее время.

Как передало ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники, Трамп собирается объявить о назначении нового главы ФРС перед тем, как отправится в свое первое турне по странам Азии, запланированное на 3-14 ноября. Согласно этим сведениям, Трамп рассматривает пять кандидатов. В их число входят нынешний руководитель ФРС Джанет Йеллен, директор Национального экономического совета США Гэри Кон, член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш, а также экономист Станфордского университета Джон Тейлор. Президент уже провел консультации практически со всеми кандидатами. В четверг Трамп планирует встретиться с Йеллен.

20 сентября Йеллен рассказала, что собирается продолжить выполнять свои обязанности до окончания срока полномочий - 3 февраля 2018 года. Выдвинутую президентом кандидатуру ее сменщика должен одобрить Сенат Конгресса США.

ФРС, созданная на основании закона о Федеральном резерве от 23 декабря 1913 года, реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главной целью при этом является достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. ФРС объединяет 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах. Совет управляющих ФРС состоит из семи человек и является руководящим органом организации.