В центре Сиэтла, маршрутка выехала на тротуар и врезалась в здание магазина

29 декабря 2017 01:48 (UTC+04:00)

Маршрутное такси врезалось в здание магазина Gap в центре американского Сиэтла, пострадали пять человек, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KOMO News.

Очевидцы сообщают, что фургон выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов, прежде чем врезаться в здание.

Замглавы городской полиции Марк Гарт-Грин заявил, что водитель такси плохо себя почувствовал и потерял сознание перед инцидентом.

Пять человек госпитализированы: четверо пострадавших были сбиты автомобилем, еще один ранен осколками разбитой витрины. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция исключает связь происшествия с терроризмом или его намеренный характер.

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