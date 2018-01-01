Трамп не прокомментировал заявления Ким Чен Ына по ядерному оружию

1 января 2018 08:00 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп не стал комментировать заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына по ядерному оружию, передает РИА Новости.

Журналисты спросили Трампа на новогоднем вечере, что тот думает о заявлениях Ким Чен Ына по развитию сил ядерного сдерживания КНДР. Трамп ответил: "Посмотрим".

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая в понедельник с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет.

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