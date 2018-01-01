Трамп не прокомментировал заявления Ким Чен Ына по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп не стал комментировать заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына по ядерному оружию, передает РИА Новости.

Журналисты спросили Трампа на новогоднем вечере, что тот думает о заявлениях Ким Чен Ына по развитию сил ядерного сдерживания КНДР. Трамп ответил: "Посмотрим".

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая в понедельник с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет.

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