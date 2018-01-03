КНДР может готовить новое ракетное испытание - постпред США при ООН

КНДР может готовить новое ракетное испытание, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, передает РИА Новости.

"Мы слышим сообщения о том, что КНДР может готовить очередное ракетное испытание. Надеюсь, что этого не произойдет. Но если это так, мы должны принять еще больше мер в отношении северокорейского режима", — заявила Хейли журналистам в ООН.

"Мы никогда не признаем КНДР в качестве ядерной державы", — сказала американский постпред.

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