Спецслужбы США считают провалом неспособность оценить темпы развития ядерной программы КНДР - СМИ

7 января 2018 11:10 (UTC+04:00)

Сотрудники американских спецслужб считают одним из самых значительных своих провалов неcпособность предугадать быстрое развитие ракетно-ядерной программы КНДР. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывших и действующих сотрудников ведомств, передает RT.

Как рассказали источники издания, ещё в начале президентского срока Дональда Трампа разведка утверждала, что у Вашингтона есть в запасе четыре года, чтобы остановить или замедлить разработку северокорейской ракеты, способной нанести ядерный удар по Соединённым Штатам.

В 2016 году КНДР испытала восемь ракет средней дальности, из которых семь взорвались на стартовой площадке или развалились в полёте, отмечает издание. При этом некоторые американские чиновники увязали это с мерами, принятыми бывшим американским лидером Бараком Обамой.

Газета отмечает, что, несмотря на проведённые КНДР пять подземных ядерных испытаний, спецслужбы США продолжали верить, что Пхеньяну потребуется ещё несколько лет на создание водородной бомбы.

Ранее Трамп заявил о готовности к диалогу с лидером КНДР Ким Чен Ыном на определённых условиях.

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