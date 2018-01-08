В Нью-Йорке при пожаре в здании Trump Tower пострадали два человека (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)

8 января 2018 17:55 (UTC+04:00)

Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на пожарную службу города, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар, произошедший в системе вентиляции на крыше небоскреба, локализован. В тушении огня принимают участие более 100 пожарных.

Президента Дональда Трампа в момент пожара не было в здании. Сын президента Эрик Трамп отметил, что пожарные прибыли на место возгорания через несколько минут после сигнала.

16:15 (GMT+4) Пожарные устраняют возгорание в здании Trump Tower в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

На месте происшествия работают несколько пожарных команд.

Пожарная служба Нью-Йорка подтвердила факт возгорания. "Пожар (произошел — ред.) в многоквартирном доме (Trump Tower) в системе вентиляции", — сообщается в Twitter службы. Отмечается, что очаг возгорания находится на крыше.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

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